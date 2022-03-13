شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مارس قرعة بطولة العالم للسلة بمشاركة شباب الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام الخميس المقبل مراسم قرعة بطولة العالم تحت 17 سنة، أولاد، والتى تشارك فيها مصر خلال يوليو المقبل، حيث تقام منافسات البطولة فى الفترة من 2 إلى 11 يوليو المقبل.

وتستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية 3×3 لأول مرة في مصر لنسختين متتاليتين، حيث تلقى اتحاد السلة موافقة على استضافة بطولة إفريقيا للرجال والسيدات وللشباب والآنسات تحت 17 سنة نسختى 2022 و2023.

وستقام نسخة بطولة أفريقيا لعام 2022 في شهر نوفمبر الجاري وفقًا لما أكده الاتحاد الدولي في خطابه للاتحاد المصري.