شكرا لقرائتكم خبر عن حفل فنى وحضور جماهيرى فى افتتاح بطولة العالم للجمباز "القاهرة 2022" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2022، ضمن سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، عن حضور الجماهير خلال البطولة، بالإضافة إلى إقامة حفل فنى بالافتتاح وأغنية خاصة للبطولة.

وتستضيف مصر بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات 2022، والتى تقام فى الفترة من 17 حتى 21 مارس.

وتحرص اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على متابعة جميع التجهيزات الخاصة بالبطولة.

وأكد إيهاب أمين الانتهاء من كل التجهيزات الخاصة ببطولة العالم للجمباز والتي ستنطلق 17 مارس الجارى على الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي.

وأشار أمين إلى عمل بروفة نهائية لحفل الافتتاح مساء الأربعاء المقبل، للاطمئنان علي كل التفاصيل، موضحا أن اللجنة المنظمة وأعضاء مجلس الإدارة بذلوا مجهودا كبيرا من أجل الخروج بهذا الحدث المهم بالشكل المشرف الذي يليق باسم مصر والاتحاد المصري للجمباز

ويعقد اتحاد الجمباز مؤتمرًا صحفيا الأربعاء المقبل، 16 مارس بأحد الفنادق بالقاهرة للإعلان عن تفاصيل بطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2022 ضمن سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

يشهد المؤتمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و دوناتيلا ساشي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي وارتور ميكيفيك عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي واعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للجمباز.

ومن المنتظر أن يستضيف مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات 2022، والتي تقام في الفترة من 17 حتى 21 مارس الجاري بمشاركة 281 مشارك يمثلون 35 دولة على رأسهم أوكرانيا رغم الظروف التي تمر بها حاليا وجاءت الدول كالآتي مصر البلد المضيف وألبانيا والجزائر وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان والتشيك ونيوزيلاندا وإيرلندا وكندا وكرواتيا وقبرص وفنلندا واليونان وهونج كونج والمجر وأيسلندا وإيطاليا والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا والمغرب والنرويج وبولندا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا وتركيا وأوكرانيا وأمريكا وأوزبكستان والهند وقطر.