شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجتمع بطبيب الزمالك.. وتدريبات تأهيلية لعمر السعيد فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة سريعة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، خلال مران اليوم الأحد، من أجل الاطمئنان على كافة الأمور الطبية الخاصة باللاعبين وسلامتهم قبل مواجهة بترو أتلتيكو في دوري الأبطال.

في سياق متصل، خاض عمر السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية خاصة فى صالة الجيمانيزيوم خلال مران اليوم الأحد.

واكتفى عمر السعيد بأداء التدريبات فى صالة الجيمانيزيوم، وفقا لتعليمات الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جيسفالدوا فيريرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيترو أتلتيكو المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.