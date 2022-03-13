شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يغادر إلى قطر الثلاثاء لاستكمال برنامجه التأهيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر عمار حمدي لاعب الأهلي إلى قطر الثلاثاء المقبل لبدء فترة التأهيل بعد إجراء عملية الرباط الصليبي فى النمسا، وخاض الفترة الأولى من التأهيل خلال الفترة الماضية بالقاهرة، واستكمال برنامجه التأهيلي فى مركز اسبيتار بالدوحة.

وأنهى عمار حمدي إجراءات السفر إلى قطر، بعدما شهدت الفترة الماضية تأخر سفر اللاعب بسبب عدم انتهاء تأشيرة دخول الأراضى القطرية.

ويرافق عمار حمدي إلى قطر الدكتور محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي بالنادي الأهلي، بعدما أنهى هو الآخر إجراءات سفره إلى قطر لمتابعة برنامج تأهيل عمار أثناء وجوده في قطر.

جدير بالذكر أن أكرم توفيق ومحمود متولي لاعبى الأهلي سبقا عمار حمدي فى السفر إلى قطر وإجراء برنامج التأهيل من إصابة القطع في الرباط الصليبي والعضلة الأمامية على الترتيب في مركز أسبيتار.