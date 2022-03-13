شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يواصل تدريباته التأهيلية فى الزمالك بعد إصابة السمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أداء برنامجه التأهيلى المخصص له من قبل الجهاز الطبى بالتنسيق مع الجهاز الفني، للتعافى من الإصابة التى يعانى منها فى عضلة السمانة.

ولم يشارك "شيكابالا" فى المران الجماعي، وأدى تدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانيزيوم خلال مران اليوم، الأحد، بعدما غاب عن مواجهات الزمالك الأخيرة بسبب الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيترو أتلتيكو المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، الأحد، وتحدث المدير الفنى للفريق الأبيض عن بعض الأمور الفنية الخاصة باللقاء السابق، والأخطاء التى وقع فيها الفريق.

الزمالك خسر على ملعبه أمام الوداد المغربى بهدف دون مقابل فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ليتأكد خروجه من البطولة بعد فوز بيترو أتلتيكو على ساجرادا بثلاثة أهداف.

وطالب المدرب البرتغالي من اللاعبين التركيز والعمل الجاد والالتزام بالتعليمات المطلوبة من لاعب بالفريق، مؤكدا لجميع اللاعبين أن هناك تحديات قوية منتظرة خلال الفترة المقبلة، ويجب على الجميع الاتحاد والعمل أكثر من أي وقت مضي.