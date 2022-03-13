شكرا لقرائتكم خبر عن جولة بالأهرامات للمشاركين فى مؤتمر الرابطة العالمية للاعبين الأولمبيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المشاركون فى مؤتمر الرابطة العالمية للاعبين الأولمبيين الأفارقة الأول، والمقام فى مصر حاليا، جولة سياحية صباح اليوم لزيارة الأهرامات.

وطلب الحضور زيارة منطقة الأهرامات الأثرية وجولة سياحية فى أحد أهم المعالم السياحية في العالم، وأشاد الحضور بتلك الجولة موجهين الشكر على حسن التنظيم والاستقبال.

وكانت الاجتماعات قد انطلقت أمس السبت وتستمر حتى مساء اليوم الأحد فى أول اجتماع للرابطة العالمية للاعبين الأولمبيي الأفارقة والذى يقام فى مصر بمشاركة 50 رياضيا ورياضية من اللاعبين الأولمبيين من قارة أفريقيا ممثلين لـ25 دولة أعضاء من القارة السمراء، وحضر جلسة مساء أمس كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية التي تشرف على تنظيم هذا الحدث الكبير وفقا للوائح اللجنة الأولمبية الدولية.

يتواجد فى فعاليات المؤتمر المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية وممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية.

الاجتماع برئاسة جوال بوزو رئيس الرابطة العالمية للاعبين الأولمبيين وعضوية المكتب التنفيذي عن قارة إفريقيا كلا من أمادو دايابا من السنغال وعبير عيسوي من مصر والذي تم انتخابهم ممثلين عن اللاعبين الأولمبيين من قارة إفريقيا وفينوستا نيواجابو من بورندي ، حيث يضم المكتب التنفيذي للرابطة العالمية للاعبين الأولمبيين عضوين بالانتخاب عن كل قارة وعضو بالتعيين.

ومن المقرر أن تختتم مساء اليوم جلسات المؤتمر والتي تشهد مناقشة بعض الخطط التي تم تنفيذها من أجل اللاعبين الأولمبيين وبعض الخطط والمشاريع المستقبليه التي تسعى الرابطة لتنفيذها على أن تغادر الوفود مصر غدا الإثنين بعد نهاية فاعليات المؤتمر الذي يقام لأول مرة في قارة إفريقيا وتم إستضافته في مصر.