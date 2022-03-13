شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يهزم غزل المحلة بركلات الترجيح ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق إيسترن كومبانى إلى دور الـ16 فى بطولة كأس مصر بعد تغلبه على غزل المحلة 4/ 2 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما باستاد غزل المحلة فى دور الـ32 من البطولة.

جاءت الأهداف بتقدم المحلة عن طريق عبده يحيى فى الدقيقة 58 من أحداث المباراة، من كرة رأسية سددها بقوة فى مرمى ايسترن كومبانى بعد استغلاله لكرة عرضية من مصطفى العش، ليسدد الكرة معلنا تقدم المحلة بهدف نظيف، وتعادل ايسترن كومبانى فى الدقيقة 76 عن طريق عماد ميهوب، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية التي انتهت بالتعادل السلبى، لتحسم ركلات الترجيح المتأهل.

سجل لإيسترن كومبانى في ركلات الترجيح كل من: أحمد داهش، محمد ناصر مودى، بلال آيت، يوسف مجدى عبد الغنى وأهدر كمال أبو الفتوح، بينما سجل لغزل المحلة كل من: معاذ الحناوى، بازوكا، وأهدر إيهاب سمير ويحيى حامد.

وخاض المحلة المباراة بتشكيل مكون من عمرو شعبان، ومصطفى العش، وباولون فوافى، ويحيى حامد، وأحمد غنيم، ومحمد فتح الله، وحميد مارو، ومعاذ الحنازى، وعبده يحيى، وأحمد النادرى، وهشام بلحة.

فى المقابل خاض إيسترن اللقاء بكل من صابر أشرف، وحسام حسن، عمرو حسام عبد الواحد، محمد على، أحمد ثابت، بنجامين أفوتو، محمود نعيم، عماد ميهوب، محمد ناصر، عمر فاروق، أيمن السيد.