مران الزمالك.. تأهيل شيكابالا.. جلسة فيريرا.. وتقسيمة قوية استعدادًا لبطل أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

واصل فريق الزمالك تدريباته، اليوم الأحد، في إطار الاستعدادات لمباراة بترو أتلتيكو الأنجولي والمقرر لها السبت المقبل ضمن حسابات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأفاد الموقع الرسمي للزمالك، أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، واصل أداء برنامجه التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني.

ولم يشارك "شيكابالا" في المران الجماعي، حيث أدى تدريبات تأهيلية في الجيم.

وكان "شيكابالا" غاب عن مباراة الوداد البيضاوي الأخيرة بسبب الإصابة.

في المقابل، عقد جيوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض، جلسة سريعة مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

وجاءت هذه الجلسة من أجل الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة باللاعبين قبل مباراة بترو أتلتيكو.

وفي سياق آخر، أدى لاعبو الفريق الأول بنادي الزمالك، تدريبات خططية وفنية خلال مران الأحد.

وشارك في المران اللاعبين البدلاء والمستبعدون من لقاء الوداد المغربي الأخير، وتم تنفيذ بعض الجمل الخططية خلال التدريب.

وفقد فريق الزمالك فرصة التأهل للدور المقبل بعد الخسارة من الوداد البيضاوي المغربي بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "استاد القاهرة" في الجولة الرابعة مساء الجمعة الماضي، إلى جانب فوز بترو أتلتيكو على مواطنه ساجرادا بنتيجة (3-0).

وأصبح ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي بعد نهاية الجولة الرابعة: بترو أتلتيكو (10 نقاط) تأهل - الوداد البيضاوي (9 نقاط) تأهل - الزمالك (نقطتين) - ساجرادا (نقطة).