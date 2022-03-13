رسميًا.. البرتغالى نونو ألميدا مديراً فنياً لفاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

أعلن نادي فاركو، مساء اليوم الأحد، تعيين البرتغالى نونو ألميدا مديراً فنياً لفريق الكرة بعد توجيه الشكر لمجدى عبد العاطى المدير الفني السابق وجهازه المعاون.

وعمل ألميدا في وقت سابق كمدرب مساعد مع البرتغالى جوسفالدو فيريرا في تدريب الزمالك بولايته الأولى قبل 7 سنوات.

وساهم ألميدا مع المدرب فيريرا في تحقيق الزمالك لبطولتي الدوري والكأس في عام 2015.

وخرج فريق فاركو من بطولة كأس مصر من دور الـ 32 بعدما خسر من كفر الشيخ بهدفين مقابل هدف ، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية.

وعلى صعيد الدوري، يحتل الفريق المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما خاض 12 مباراة، حيث فاز في 5 مواجهات وخسر 6 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبل مثلهم.

ويستعد فاركو لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها الثالثة عصر الخميس المقبل على استاد الإسكندرية بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري.