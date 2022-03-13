تعرف على مسيرة يد الأهلي في ولاية طارق محروس الثانية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

قررت إدارة الاهلي إقالة طارق محروس مدرب فريق اليد بالنادي، بعد الخسارة أمام الزمالك بنتيجة 28-34 ضمن منافسات الدورة المجمعة الأولى بالمرحلة الثالثة ببطولة دوري المحترفين.

وبين قرار التعاقد مع محروس الذي تم تعيينه في النادي في يوليو من عام 2020، وقرار الإقالة الذي صدر في 13 مارس 2022، سوف نستعرض في السطور التالية ما قدمه المدير الفني المصري رفقة الفريق الأحمر:

- موسم 2019-2020

تم تعيين طارق محروس في موسم 2019-2020، ليقود الفريق بدلاً من السويدي أولا ليندجرين بعد توقف النشاط الرياضي في هذا الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".

وتم منح الزمالك لقب دوري المحترفين لكرة اليد بصفة اعتبارية، مع منح الأهلي لقب بطولة الكاس.(نظرًا لتتويج الزمالك بلقب الدوري في الموسم المنقضي 2018 -2019، وكذلك الأهلي توّج بلقب كأس مصر)

- موسم 2020-2021

تساوي الأهلي مع الزمالك في عدد النقاط في ختام دوري المحترفين لكرة اليد برصيد 42 نقطة لكلا الفريقين، ليتم اللجوء إلى مباراة فاصلة لحسم البطولة.

وخسر الأهلي لقب دوري المحترفين لكرة اليد، بعد الهزيمة في المباراة الفاصلة التي أقيمت في إبريل الماضي أمام الزمالك بنتيجة 17-18،

حقق الأهلي لقب بطولة كأس مصر لكرة اليد، بعد التغلب على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 26-23، التي أقيمت في إبريل الماضي.

- موسم 2021-2022

فقد الأهلي لقبه كبطلاً لكأس مصر لكرة اليد، بعد أن ودّع المسابقة من دور الثمانية نتيجة الخسارة أمام سبورتنج بـ 27-28.

أما عن الدوري، يتواجد فريق الأهلي حاليًا في المركز الثاني في المرحلة الثالثة للمسابقة، والتي يتحدد على إثرها بطل دوري المحترفين لكرة اليد، بعد الهزيمة أمام الزمالك بنتيجة 28-34.

وتأهل الأهلي للمرحلة الثالثة، بعد أن احتل المركز الثاني في المرحلة الثانية في دوري المحترفين لكرة اليد، وحصد الفريق على نقطة ونصف اعتباري، خلف الزمالك متصدر هذه المرحلة الذي صعد للمرحلة الثالثة بنقطتين اعتباريين.

ولم ينجح الأهلي في الفوز على الزمالك في الموسم الحالي من الدوري، حيث تلقي الهزيمة في المرحلة الأولى، ثم تعادل مع الزمالك ذهابا وإيابا في المرحلة الثانية من المسابقة المحلية لدوري المحترفين لكرة اليد.

البطولات القارية

حصد الأهلي لقب كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بعد الفوز على وداد سمارة المغربي بنتيجة 29-24، في سبتمبر من العام الماضي.

خسر الأهلي لقب كأس السوبر الإفريقي لليد أمام الزمالك في الثانية الأخيرة بنتيجة 27-28، في المباراة التي أقيمت في سبتمبر 2021.

ليفشل الفريق في التأهل لكأس العالم للأندية لكرة اليد ( السوبر جلوب ) التي أقيمت في أكتوبر الماضي بالسعودية.

وبذلك يكون حقق طارق محروس مع فريق اليد بالنادي الأهلي بطولتين وهما كأس مصر وكأس افريقيا لليد، بينما خسر 3 بطولات وهما السوبر الإفريقي لليد وكأس مصر، وبطولة دوري المحترفين.

مواجهاته أمام الزمالك

واجه طارق محروس مدرب فريق اليد بالأهلي فريق الزمالك منذ توليه تدريب الفريق وحتى رحيله 9 مباريات، فاز في واحدة، وخسر 5 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات أخرى،

وجاءت نتائج هذه المواجهات كالتالي:

حقق طارق محروس فوزه الوحيد مع الأهلي على حساب الزمالك في إبريل الماضي وكان ذلك في نهائي كأس مصر بعد الفوز عليه بنتيجة 26-23، ليقود الفريق الأحمر للفوز بالبطولة.

في موسم 2020-2021، خسر الأهلي أمام الزمالك بنتيجة 27-28، في الثواني الأخيرة من المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة في ذهاب المرحلة الثانية لدوري المحترفين لكرة اليد.

وخسر الأهلي أمام الزمالك في المباراة الفاصلة لدوري المحترفين لكرة اليد موسم 2020-2021 بنتيجة 17-18، ليخسر الفريق الأحمر لقب البطولة.

في سبتمبر 2021، حسم الزمالك السوبر الإفريقي لصالحه في الثواني الأخيرة بفضل هدف يحيي الدرع القاتل، ليفوز على الأهلي بنتيجة 28-27.

وخسر الأهلي أمام الزمالك بنتيجة 27-32، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة للمرحلة الأولى بدوري المحترفين لكرة اليد، التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

كما سقط فريق الأهلي أمام الزمالك بنتيجة 34-28، في ختام الدورة المجمعة الأولى بالمرحلة الثالثة لدوري المحترفين لكرة اليد.

وفي موسم 2020-2021، وتحديدا في أبريل 2021، تعادل الأهلي والزمالك في ختام دوري المحترفين لكرة اليد بنتيجة 28-28، ليتم اللجوء بعد ذلك إلى مباراة فاصلة حسمها الفريق الأبيض لصالحه.

تعادل الأهلي مع الزمالك بنتيجة 29-29، في يناير الماضي، وكان ذلك في نهاية الدور الأول من المرحلة الثانية بدوري المحترفين لكرة اليد للموسم الحالي.

كما تعادل فريق اليد بالأهلي أيضا مع الزمالك في نهاية الدور الثاني من المرحلة الثانية لدوري المحترفين لكرة اليد للموسم الحالي بنتيجة 31-31، في فبراير الماضي.