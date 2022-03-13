كرة يد.. إقالة طارق محروس مدرب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- رمضان حسن

قرر مجلس إدارة الأهلي إقالة طارق محروس المدير الفني لفريق اليد بالنادي، بعد الخسارة التي تعرض لها فريق اليد بالنادي أمام الزمالك في ختام الدورة المجمعة الأولى بدوري المحترفين.

وأعلن مجلس ادارة الأهلي عبر موقعه الرسمي عن إقالة طارق محروس المدير الفني لفريق اليد بالنادي، وجهازه المعاون.

كما أصدر مجلس ادارة النادي الأهلي قراراً بتعيين ياسر لبيب رئيساً لجهاز كرة اليد بالنادي، وتكليفه بتشكيل الجهاز الفني الذي سيتولي المسئولية لنهاية الموسم.

وخسر فريق اليد بالنادي الأهلي أمام الزمالك يوم الجمعه الماضية بنتيجة 28-34، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدورة المجمعة الأولى بالمرحلة الثالثة والحاسمة لتحديد بطل دوري المحترفين.

ويحتل فريق اليد بالأهلي المركز الثاني برصيد 8.5 نقطة، خلف الزمالك المتصدر برصيد 10 نقاط.

وسبق الخسارة من الزمالك في الدوري، الخروج من كأس مصر بعد الخسارة أمام سبورتنج في دور الثمانية بنتيجة 27-28.

وجاء بيان الأهلي كالتالي:

وجه مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الشكر للكابتن طارق محروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد ومعاونيه، عن الفترة التي تولوا فيها المسئولية، وبذلوا أقصى ما لديهم من جهد لتحقيق أفضل النتائج.

كما قرر المجلس تعيين الكابتن ياسر لبيب رئيسًا لجهاز كرة اليد وتكليفه بتشكيل الجهاز الفني الذي يتولى المسئولية لنهاية الموسم.