إيسترن كومباني يُطيح بغزل المحلة من كأس مصر.. وتأهل طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل فريق طلائع الجيش نتائجه الإيجابية بالفوز على فريق حلوان العام بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جاء ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

فريق طلائع الجيش تقدم بالهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 22 عن طريق أحمد سمير، إلا أن فريق حلوان العام سجل التعادل عن طريق لاعبه أحمد عيد في الدقيقة 27.

وقبل نهاية الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 47، نجح المهاجم الغاني جون أنتوي أن يسجل هدف التقدم لفريق الطلائع ليعيد التقدم لفريقه وتصبح النتيجة (2-1).

وفي الدقيقة 68، عزز محمد شحاتة النتيجة لصالح فريق طلائع الجيش لتصبح النتيجة (3-1).

واستطاع فريق طلائع الجيش منذ تولي طارق العشري أن يحقق نتائج إيجابية في مسابقة دوري we المصري من خلال تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل مثلهما في آخر أربع مباريات.

وفي مباراة أخرى، حقق فريق إيسترن كومباني فوزًا ثمينًا خارج الديار على حساب غزل المحلة بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1).

عبده يحيى أدرك هدف التقدم لفريق الغزل في الدقيقة 59، إلا أن عماد ميهوب سجل هدف التعادل في الدقيقة 77.

واتجهت المباراة إلى ركلات التريجح إلا أن فريق إيسترن كومباني تفوق بنتيجة (4-2).