الكونفدرالية.. المصري 0-0 أوتوهو.. الشوط الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

فاز المصري البورسعيدي وعلى نظيره أوتوهو الكونغولي بهدف دون، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية.

سجل هدف المباراة الوحيد حسن علي لاعب المصري في الدقيقة 83 من تسديدة قوية.

وارتفع رصيد المصري للنقطة السابعة ليستعيد صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد أوتوهو عند النقطة الرابعة في المركز الثالث.

تشكيل المصري: أحمد مسعود، أحمد شديد، هيثم العيوني، ياسر حامد، كريم العراقي، عمرو موسى، فريد شوقي، إلياس الجلاصي، حسن علي، عمرو مرعي، محمد جريندو.

ملخص المباراة:

انحصر اللعب في وسط الملعب، وسط محاولات من المصري، لبناء هجمة منظمة لافتتاح التهديف، وسط تكتل كبير من دفاع أوتوهو.

شهدت الدقيقة الـ25، انطلاقة من حسن علي الذي سدد الكرة بقوة، ولكن القائم الأيسر يمنع الكرة من الدخول.

واصل المصري ضغطه حتى لعب عمرو موسى الكرة عرضية من الجهة اليمنى، وصلت لعمرو مرعي الغير مراقب تمامًا، ليلعب الكرة برأسية خطيرة ولكن تعلو العارضة في الدقيقة 31.

لم يتغير الوضع كثيرًا في الشوط الثاني وظل المصري مستحوذ على الكرة حتى، حصل على ركلة حرة على حدود منطقة جزاء في الدقيقة 52، نفذها إلياس، تصدى لها الحارس بنجاح وحولها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 73 انطلق أحمد شديد من الجهة اليسرى ومرر الكرة عرضية وصلت للبديل أوستن أوموتو الذي لعبها برأسية خطيرة، مرت أعلى من المرمى بقليل.

تبديلات المصري اعادة النشاط الهجومي للفريق، وتحديدًا عن طريق محمد عنتر الذي نجح في المرور بالكرة ودخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم سدد الكرة ولكن بعيدة عن المرمى في الدقيقة 76.

استمر الوضع حتى انطلق كريم العراقي من الجهة اليمنى ومرر الكرة عرضية أرضية سددها حسن علي لتسكن الشباك ليتقدم المصري في الدقيقة 83.

هدأ إيقاع المباراة، وواصل المصري تمريراته حتى أعلن حكم اللقاء صافرة النهاية، بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد.