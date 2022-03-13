رسالة وصورة مع الخطيب.. آخر ما كتبه حارس الأهلي قبل رحيله (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

توفي زياد إيهاب، حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي وافته المنية صباح اليوم، الأحد .

الحارس الذي يلعب بصورة أساسية لفريق 2003 كتب على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قبل ساعات من وفاته وتحديداً الساعة الخامسة و9 دقائق صباحاً :"محدش فاهم الي فيا ومحدش هيفهمه".

وجاءت أخر صورة نشرها الحارس الموهوب على حسابه أيضاً مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي معلقاً "الأسطورة".

وشارك الحارس الصاعد منشور لأحد أصدقاءه قاله تحت عن موهبته وقال فيه " مازلت عند رأيي زياد ايهاب افضل حارس مرمي ناشئ في الاهلي كموهبة ، زياد في الموسم الماضي حرفيا كان نص قوة فريق 2003 بتلاعب الزمالك هناك وبيتصدي لكل الكور و كذلك فرق اخري زي انبي ، زياد ما شاء الله عليه عنكبوت حرفيا في المرمي ، بيعرف يرمي نفسه ويفرد جسمه ،زياد أحق واحد انه يبقي الحارس الأساسي لفريق 2003 .

وأكد خالد بيبو مدير قطاع الناشئين أن الحارس الشاب كان مشهودًا له بالكفاءة والأخلاق العالية، موضحاً أن الراحل الشاب كان من أبرز المواهب في قطاع الناشئين بالأهلي، كما كان من اللاعبين الذين يتمتعون بدماثة الخلق وكان الحارس الأساسي لفريق أهلي ٢٠٠٣ خلال فترات كبيرة من الموسم الماضي، وقدم مباريات مميزة، كما أنه كان الحارس الأساسي أيضًا في آخر مباراتين للفريق.

الفيديو الأخير لزياد حمل مهارة رائعة له أمام فريق وادي دجلة مواليد 2003 حيث راوغ مهاجم الفريق الأصفر ومرر الكرة وهو المقطع الذي يبلغ مدته 15 ثانية.

ونعى محمود الخطيب رئيس الأهلي ومجلسه إدارته والقطاعات الرياضية الحارس الشاب وتقدموا بخالص العزاء لأسرته.