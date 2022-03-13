مرتضى منصور: لن أتراجع عن قرار اتخذته.. وسنستبدل الراحلين بأفضل لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عدم التراجع عن أي قرار اتخذه بعد هزيمة الفريق أمام الوداد المغربي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وكان مرتضى منصور اتخذ قرار بعدم التجديد لكل من أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد وعرض سيف الدين الجزيري للبيع.

وقال مرتضى في المؤتمر الصحفي لتقديم جيسوالدو فيريرا المدير الفني الجديد للزمالك: "لن أتراجع عن قرار اتخذته، طارق لن أجدد لك، بنشرقي لم أعد أريدك، ونفس الأمر لأوناجم وأبو جبل، وكل اللاعيبن الذين انتهت عقودهم، لهم كل الشكر والتقدير، القرار له دخل بنتيجة مباراة الوداد المغربي، وفي حالة إعلانه قبل المباراة، كان الجميع اتهمني بتدمير الفريق".

وتابع: "سنتعاقد مع أفضل اللاعبين، النادي لديه أموال لذلك، لدي جلسة مع سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات، من أجل قناة النادي، ومناقشة عقد رعاية النادي الجديد، بالإضافة إلى عقد البث الفضائي".

وأشار إلى: "أبو جبل عندما تعاقدت معه من سموحة كان يحصل على 6 مليون جنيه، الآن يريد 32 مليون؟، بنشرقي يماطل، أوناجم كيف يمكنك أن ترفع قضية على الزمالك وأنت بهذا المستوى، هل نسيت أنك قلت لي أنك أتيت مع بنشرقي لصناعة مجد جديد مع الزمالك".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلًا: "لن أهدر 200 مليون جنيه على تجديد عقود اللاعبين، بإمكاني التعاقد مع 3 فرق بهذا المبلغ".