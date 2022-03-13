"قال مش هخش في عركة".. مرتضى يكشف كواليس رفض طارق حامد اللعب أمام الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن طارق حامد لاعب وسط الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، رفض اللعب أمام الوداد المغربي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وكان سبب الهزيمة في المباراتين.

وقال مرتضى، في تصريحات بمؤتمر صحفي اليوم الأحد: "لن أتراجع عن قراري، لن أجدد عقد طارق حامد مع الزمالك، كنت اتخذت هذا القرار من قبل لكني لم أعلن عنه حتى لا يقولوا أنني تسببت في تدمير الفريق".

وأضاف: "طارق حامد مع احترامي له تعاقدت معه من سموحة وكان يتقاضة هناك 500 ألف جنيه، وعندما جاء إلى الزمالك كان يحصل على مليون و200 ألف جنيه، وقمت بزيادة عقدك إلى 16 مليون جنيه وكان هذا كثير للغاية".

وأكمل: "تفاجئت بأن طارق حامد رفض ركوب الطائرة مع الزمالك أثناء السفر إلى المغرب بداعي الإصابة، سألت وعرفت أنك كنت سليمًا 100%، وقلت (أنا مش هخش في عركة)، وأنا لا أريدك، أنت لا تستحق ارتداء قميص الزمالك، كنت أظن أنك مصاب لكن تنتظرك (عركة) أكبر، أقول لك متشكرين".

وتابع: "عُرض على طارق حامد الحصول على 25 مليون جنيه مني أنا شخصيًا، ظننت أنه سيقول لي احضر القعد، لكنه قال لا وسأصلي صلاة استخارة وسأرد عليك غدا، لكن الزمالك لن ينتظرك ولن أنتظرك".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "كان لدينا مباراتين هامتين أمام الوداد، وفازوا علينا في أسوأ حالاتهم، مع العلم أن طارق حامد رفض أيضا المشاركة في المباراة الثانية، كان سبب الهزيمة في المباراتين".