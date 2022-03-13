"هدفنا الدوري والكأس".. 10 رسائل من فيريرا في مؤتمر عودته للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني الجديد للزمالك، أن ما يحدث في النادي حاليا يحدث في أي نادي بالعالم، مشيرا إلى أنه يطلب المساندة من الجماهير من أجل تحقيق النجاح مرة أخرى مع الفريق الأبيض.

وقال فيريرا، في مؤتمر تقديمه كمدير فني للزمالك: "أريد منكم أن تثقوا في أنني أتواجد هنا بكل سعادة، سعيد للغاية بالعودة إلى البلد والمدينة والنادي الذي كنت سعيدا فيه خلال الفترة السابقة".

وأضاف: "لم يكن يخطر على بالي العودة إلى كرة القدم في مصر، 47 عاما من المهنة كمدرب ليست سهلة، لكن 47 عاما تجعل من الصعب أن أكون خارج كرة القدم، دعوة الزمالك لي كان بها ود وترحيب كبير، ووافقت على عرض النادي لأنني أحب المهام الصعبة".

وأكمل: "جهازي المعاون قوي وكفؤ، سنقوم بتكوين مجموعة عمل قوية، سنؤدي أقصى ما لدينا كمجموعة، وأؤمن أن ذلك سيصل بنا إلى النجاح".

وواصل: "كان لدي الفرصة لرؤية جزء من جماهير الزمالك، منذ سبعة أعوام لم يكن هناك جماهير، لكننا كنا نشعر بمساندتهم لنا دائما في كل مكان، ووصلتني عدد كبير من الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن حبهم والصداقة التي تربطني بهم، هذا ما أعرفه عن جماهير الزمالك".

وأوضح: "شعرنا أن الأمور لم تسر بصورة جيدة، اللاعبون يريدون اللعب بشكل طبيعي لكن هناك صعوبات، وشعروا أن الجماهير لم تكن راضية، وهذا ما أحب الحديث عنه من أجل إيصال رسالة لجماهير الزمالك، نحتاج إلى وقفة، يجب إيقاف أي هتافات ونعمل من أجل هدف واحد، وهو الفوز بالدوري والكأس والتأهل لبطولة دوري الأبطال في الموسم المقبل".

وشدد: "يجب أن يعرف الجميع أن ما يحدث هنا يحدث لأي ناد بالعالم، نحتاج إلى تحفيض أي مشاحنات ونفتح حبنا للعبة الكرة القدم وأن نتحد كأسرة واحدة ونتجه إلى أهدافنا ونضعها فوق كل شيء لإعلاء اسم الزمالك".

واستمر: "آخر مرة كنا فيها هنا لم يفز الزمالك بالدوري منذ 10 سنوات ولم يجمع ثنائية الدوري والكأس منذ 27 عاما ولم يفز على غريمه التقليدي (الأهلي) منذ سبع أو ثماني سنوات، فعلنا ذلك بالعمل وبفضل دعم الجمهور، هذا ما أطلبه".

وأتم فيريرا قائلا: "37 لاعبا في قائمة الزمالك عدد كبير، مما يصعب تحديد عمل متخصص للاعبين، وبمساعدة الجهاز المعاون سأقوم بإيصال فكري التدريبي بنفس الدرجة والكثاقة إذا عملنا كمجموعة واحدة بمساندتهم لي في الجهاز الفني، مما سيساعد الفريق للظهور بشكل أقوى".