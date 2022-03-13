الزمالك يكشف تفاصيل عقد فيريرا وقيمة الشرط الجزائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن تفاصيل عقد البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الجديد للأبيض.

وقال أمير في المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني الجديد للزمالك: "راتب جيسوالدو فيريرا تصل قيمته إلى 170 ألف دولار شهريًا".

وتابع المشرف على الكرة بالزمالك: "هناك شرط جزائي في عقد فيريرا، عبارة عن راتب 3 أشهر، في حال فسخ التعاقد".

وتعاقد الزمالك مع فيريرا، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون بعد فسخ تعاقده بالتراضي.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد صرح: "عقد جيسوالدو فيريرا يساوي 107 ألف دولار شهريًا، أما عقد باتريس كارتيرون وصل إلى 175 ألف دولار، وخرب النادي مع اللجنة السابقة ثم غادر".