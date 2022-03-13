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الزمالك يكشف تفاصيل عقد فيريرا وقيمة الشرط الجزائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن تفاصيل عقد البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الجديد للأبيض.

وقال أمير في المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني الجديد للزمالك: "راتب جيسوالدو فيريرا تصل قيمته إلى 170 ألف دولار شهريًا".

وتابع المشرف على الكرة بالزمالك: "هناك شرط جزائي في عقد فيريرا، عبارة عن راتب 3 أشهر، في حال فسخ التعاقد".

وتعاقد الزمالك مع فيريرا، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون بعد فسخ تعاقده بالتراضي.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد صرح: "عقد جيسوالدو فيريرا يساوي 107 ألف دولار شهريًا، أما عقد باتريس كارتيرون وصل إلى 175 ألف دولار، وخرب النادي مع اللجنة السابقة ثم غادر".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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