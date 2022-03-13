سلبية مسحة بيراميدز قبل مواجهة الصفاقسي فى الكونفدرالية

القاهرة - سامية سيد - جاءت مسحة بعثة نادي بيراميدز فى تونس سلبية قبل مواجهة الصفاقسي فى إطار مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة إيهاب جلال، ضيفًا على الصفاقسى التونسى باستاد رادس بالعاصمة التونسية، فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، ولن تخلو المباراة من القوة والندية بين الفريقين، خاصة أن كلا منهما لديه الدوافع الخاصة التى تقوده لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط في صراع التأهل لدور الثمانية بالبطولة الأفريقية.

ويدخل بيراميدز المباراة محتلاً المركز الأول بترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط حصدها من تحقيق 3 انتصارات، فيما يأتي الأهلى طرابلس في المركز الثانى برصيد 6 نقاط، والصفاقسى التونسى في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وزاناكو الزامبى في مؤخرة الجدول بدون نقاط.

ودرس إيهاب جلال عدم الدفع بكافة أوراقه الرابحة في بداية مواجهة الفريق التونسى، والعمل على تواجد بعض العناصر المميزة على مقاعد البدلاء لاستغلالهم في تغيير مجريات المباراة واستخدامهم حسب مجريات المباراة، لاسيما وإن المدير الفني يجهز المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف للعودة للظهور أمام فريقه السابق، حيث كان اللاعب غائبًا عن المشاركة مع بيراميدز طوال الفترة الماضية بسبب معاناته من الإصابة، ليعود لقائمة فريقه في رحلته إلي تونس ومواجهة فريقه السابق، وضمت القائمة 23 لاعبا على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر ، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - محمود صابر، خط الهجوم: محمود وادي - محمود الجباس - فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف.