شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على ضم مهاجم وجناح ودفندر ومساك وظهير فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الأهلي، ممثلون فى لجنة التخطيط التى يرأسها محسن صالح بالتنسيق مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على التعاقد مع 5 لاعبين بحد أدنى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعداداً للموسم الجديد، لتدعيم صفوف الفريق بالشكل الأمثل لضمان المنافسة على كل البطولات سواء المحلية أو القارية.

وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي، أنه تم الاستقرار على التعاقد مع 5 لاعبين فى مراكز المساك والظهير الأيمن والدفندر والجناح والمهاجم الصريح، بالإضافة لوجود تفكير فى تدعيم مركز حراسة المرمى، إلا أن الأمر لا يعد أولوية فى الوقت الحالي، خاصة فى حال استمرار الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير.

وخسر الأهلي للمرة الثانية من صن داونز بعدما فاز الأخير على الأهلي فى القاهرة فى الجولة الثالثة بهدف نظيف، بهذه النتيجة يتوقف رصيد الأهلي عند 4 نقاط فيما يرتفع رصيد صن داونز إلى 10 نقاط، وبذلك يتعقّد موقف الأهلي _حامل اللقب فى آخر موسمين_ فى دور المجموعات قبل جولتين من نهاية هذا الدور أمام المريخ والهلال بطلا السودان، فشل الأهلي فى تقديم عرض قوى أمام الفريق الجنوب أفريقي وخسر منه للمرة الثانية في دور المجموعات.

عاب على الأهلي تراجع مستوى معظم لاعبيه فقد فشلوا على مدار الـ90 دقيقة في زيارة شباك صاحب الأرض رغم أن الأخير تراجع أدائه في بعض فترات المباراة، وأنقذ محمد الشناوي عدة فرص مُحققة للفريق الجنوب أفريقى.