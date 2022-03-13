شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد فيريرا: أعد جماهير الزمالك بالعمل بقوة من أجل إسعادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى روي أجواش، مساعد البرتغالي جوسفالدوفيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالتواجد فى نادٍ كبير بحجم القلعة البيضاء، وقال المساعد فى المؤتمر الصحفي، "أعد جماهير الزمالك بأننا سنعمل بقوة من أجل إسعادهم خلال الفترة المقبلة".

وشدد مساعد فيريرا على أنه يؤيد حديث البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني ويتفق معه والفترة المقبلة تحتاج تكاتف جميع الجهود من أجل إعلاء اسم الزمالك.

وعقد مجلس إدارة الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم، الأحد، لتقديم البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.