شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور:موسيماني عرض نفسه على الزمالك وأنصح النصر بضم حارس الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن قيام زوجة بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي بعرض المدرب الجنوب أفريقي على القلعة البيضاء لتولي الإدارة الفنية لنادى الزمالك.

وقال منصور خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم بنادي الزمالك، "زوجة موسيماني تحدثت مع أمير مرتضى منذ شهرين، وأقسم بالله العظيم هذا حصل وقلت أمير أوعي لأنى بعامل جماهير الأهلي مش مجلسه".

وتساءل مرتضى منصور، "لماذا لا يضم النصر السعودى محمد الشناوى من الأهلي، وليه متخدش ابن شوبير ده جون عملاق".

وأكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه لن يجدد لأى لاعب عقده ينتهى مع نادى الزمالك بنهاية الموسم الجارى، وقال مرتضى منصور على هامش كلمته بالمؤتمر الصحفي المقام حالياً بمقر القلعة البيضاء، "كل اللاعيبة اللي عقودها هيخلص مش هجددلهم، وهذا القرار كان قبل مباراة الوداد لكن لو كنت أعلنت عنه قبل اللقاء كنت سأتعرض لهجوم".

وأضاف رئيس الزمالك، "أعتذر لكل جماهير الزمالك المحترمة وببوس دماغ كل واحد فيهم بسبب المستوى والتطاول من بعض اللاعبين اللى جمهور الزمالك هو اللى صنعهم، ولا أحد سيفلت من العقاب".

وتابع مرتضى، "تسلمنا 3 فرق وليس فريقا واحدا، ولن أتراجع في أى قرار اتخذته، مش هجدد لطارق حامد ولا عايزين بشرقي ولا هجدد لأبو جبل ولا أوناجم، وهنعملهم حفل تكريم".