شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أبو جبل طلب 32 مليون جنيه للتجديد وبن شرقي يتحجج بمرض والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن مطالب محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق من أجل تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، وقال مرتضى منصور خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المقام حالياً بمقر القلعة البيضاء، "أبو جبل خلصته من سموحة وكان بياخد 6 ملايين ودلوقتي عايز ياخد 32 مليونا، أبو جبل دعمناه من أجل المنتخب، وهو بيتمرد علينا وعايز يروح النصر".

وأضاف رئيس الزمالك، "أشرف بن شرقي يتعلل بمرض والدته وقال لى أخويا فى المطار، وأوناجم رافع قضية على الزمالك، أنا مش عايزه".

من جهته أكد البرتغالى فيريرا، المدير الفنى للزمالك ، أنه وافق على العودة لتدريب الزمالك لأنه يعشق المهام الصعبة، وقال فيريرا فى المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً بمقر القلعة البيضاء، "سعيد للغاية بعودتى لمصر ولنادى الزمالك وعايز جمهور الزمالك يثق أنى موجود هنا بكل فرحة وسرور، ولم أكن أتوقع أن أعود لمصر مرة أخرى".

وأضاف المدير الفنى للزمالك، "عرض النادى لعودتى كان فيه تقدير وود كبير، وقبلت لأنى أعشق المهام الصعبة، وأحضرت معى مساعدين جيدين وكفء فى عملهما، ونعد بتقديم أفضل ما لدينا مع الفريق، شاهدت جزءا من جمهور الزمالك فى المباراة الأخيرة بعد غياب 7 سنوات لم أر فيها الجماهير بسبب قرار اللعب بدون جمهور".

وتابع فيريرا، "7 سنوات تصلنى رسائل من جماهير الزمالك تطالبنى بالعودة للفريق وقد فعلتها مؤخراً، لاعبو الزمالك حاسين بزعل الجمهور وعشان كدا لازم نبطل خلافات ونبعد عن المشاكل ونتحد من أجل التتويج بالدوري وكأس مصر والعودة لدوري أبطال أفريقيا مرة أخرى بالموسم المقبل".

وأضاف فيريرا، "لازم الكل يعرف أن ما يحدث فى الزمالك يحدث فى أى نادى فى الزمالك وهشتغل عشان تكون اللاعبية أفضل والفريق أقوى، الزمالك لم يكن يفوز على الاهلى أثناء ولايتى الاولى ولكنه عاد أقوى وفاز بالدوري والكأس، هنبطل مشاحنات ونفتح قلوبنا ونتحد كأسرة واحدة من اليوم للتتويج بالبطولات وإعلاء اسم الزمالك".