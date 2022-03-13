شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: طارق حامد رفض اللعب أمام الوداد المغربى وخسرنا بسببه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه يعتذر لجماهير القلعة البيضاء ويقبل رأس كل واحد منهم بسبب المستوى المتدنى للفريق، وتطاول بعض اللاعبين على جماهير النادي التي صنعت أسمائهم. وأضاف رئيس الزمالك فى المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر النادى، "أعتذر للجماهير وحقكم علينا، ومفيش حد هيفلت من العقاب، نحن تسلمنا 3 فرق وليس فريقا واحدا، ولن أتراجع عن أى قرار اتخذته".

وشدد رئيس الزمالك قائلا، "لن أجدد لطارق حامد أو أشرف بن شرقي أو أوناجم أو محمد أبوجبل، كل اللاعبين الذين تنتهى عقودهم لهم كل التقدير ولن أجدد لهم"، هذا القرار تم اتخاذه من قبل المباراة الأخيرة أمام الوداد، ولكنه قرر الإعلان عنه بعد المباراة الأخيرة".

وأوضح مرتضى منصور أنه تعاقد مع طارق حامد من سموحة وقام برفع عقده الأخير إلى 16 مليون جنيه، ولكنه فوجئ بأن طارق حامد رفض السفر مع الفريق لخوض لقاء الوداد، كما رفض خوض مباراة العودة، وقال للجهاز الفني "مش هألعب الماتش ده.. مش هاخش فى عركة".

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه سأل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وأسامة نبيه المدرب العام، وتأكد من سلامة اللاعب، مشدداً على أن الزمالك خسر بسبب طارق حامد وغيابه عن المباراتين.

وأوضح مرتضى أن طارق حامد اجتمع بأمير مرتضى المشرف على الكرة من أجل مناقشة ملف التجديد، وعرض عليه 25 مليون جنيه فى الموسم، إلا أن اللاعب طلب الحصول على 9 ملايين مستحقاته المتأخرة، ووافقت على سدادها، مشددا على أن الزمالك ليس فى حاجة لطارق حامد.