شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. الحسينى سمير نجم السلة: بحب رشدى أباظة وكان نفسى أكون طيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب الحسينى سمير نجم كرة السلة السابق بالزمالك.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الحرف اليدوية.

بتدخل المطبخ؟

أكيد بدخل المطبخ.

إيه الأكلة التى تتميز فيها؟

الكبدة الإسكندرانى والاستيك بالمشروم.

من نجمك المفضل؟

رشدى أباظة



الحسينى سمير

من مطربك المفضل؟

مفيش حد معين.

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

طيار .

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

رشدى أباظة.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.