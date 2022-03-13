شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعي زياد إيهاب حارس مرمى فريق 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، أحد أبناء النادى الشاب "زياد إيهاب" حارس مرمى فريق الأهلي لكرة القدم مواليد 2003 الذى وافته المنية اليوم.

ويتقدم مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفقيد وزملائه، داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

وتوفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، زياد ايهاب إثر سقوطه من "بلكونة" منزله بحى عين شمس.

ويُعد زياد إيهاب من الحُراس المُتميزين فى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ويشارك مع فريقه بشكل مُنتظم، كما أنه من اللاعبين المُلتزمين داخل الملعب وخارجه.

وأثار خبر وفاة الحارس الناشئ صدمة كبرى فى النادي الأهلي حُزناً على اللاعب.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2003 بالأهلي سيد غريب مديرًا فنيًا ومحمد ماهر مدربًا مساعدًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد إداري الفريق ومحمد إمام طبيب الفريق وطه محمد مخطط الأحمال.