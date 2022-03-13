شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور فى قرار نهائى: "كل اللاعيبة اللى عقودهم هتخلص مش هجددلهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه لن يجدد لأى لاعب عقده ينتهى مع نادى الزمالك بنهاية الموسم الجارى، وقال مرتضى منصور على هامش كلمته بالمؤتمر الصحفي المقام حالياً بمقر القلعة البيضاء، "كل اللاعيبة اللي عقودها هيخلص مش هجددلهم، وهذا القرار كان قبل مباراة الوداد لكن لو كنت أعلنت عنه قبل اللقاء كنت سأتعرض لهجوم".

وأضاف رئيس الزمالك، "أعتذر لكل جماهير الزمالك المحترمة وببوس دماغ كل واحد فيهم بسبب المستوى والتطاول من بعض اللاعبين اللى جمهور الزمالك هو اللى صنعهم، ولا أحد سيفلت من العقاب".

وتابع مرتضى، "تسلمنا 3 فرق وليس فريقا واحدا، ولن أتراجع في أى قرار اتخذته، مش هجدد لطارق حامد ولا عايزين بشرقي ولا هجدد لأبو جبل ولا أوناجم، وهنعملهم حفل تكريم".

من جهته أكد البرتغالى فيريرا، المدير الفنى للزمالك ، أنه وافق على العودة لتدريب الزمالك لأنه يعشق المهام الصعبة، وقال فيريرا فى المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً بمقر القلعة البيضاء، "سعيد للغاية بعودتى لمصر ولنادى الزمالك وعايز جمهور الزمالك يثق أنى موجود هنا بكل فرحة وسرور، ولم أكن أتوقع أن أعود لمصر مرة أخرى".

وأضاف المدير الفنى للزمالك، "عرض النادى لعودتى كان فيه تقدير وود كبير، وقبلت لأنى أعشق المهام الصعبة، وأحضرت معى مساعدين جيدين وكفء فى عملهما، ونعد بتقديم أفضل ما لدينا مع الفريق، شاهدت جزءا من جمهور الزمالك فى المباراة الأخيرة بعد غياب 7 سنوات لم أر فيها الجماهير بسبب قرار اللعب بدون جمهور".