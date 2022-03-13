الامارات | "الحبتور" يفوز بكأس التحدي للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن "الحبتور" يفوز بكأس التحدي للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور بكأس التحدي للمباراة الاستعراضية التي جمعت بين فريق الحبتور وفريق ذئاب دبي، والذي يعد الاعلى تصنيفا بالدولة حتى الان حيث يحمل اللقاء هانديكاب وصل 19 جول. وأقيمت المباراة من خمس أشواط على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند. وانتهى لصالح فريق الحبتور بنتيجة تسعة اهداف مقابل سبعة.

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