ترتيب مجموعة الأهلي في إفريقيا بعد خسارته من صن داونز.. وفرص تأهل المارد الأحمر.. وموعد مباراته المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق صن داونز الجنوب إفريقي، فوزا مستحقا على الأهلي بهدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الهلال قد فاز على حساب المريخ بهدف وحيد، في إطار منافسات المجموعة ذاتها.

وبهذه النتيجة واصل الأهلي احتلال المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، من الفوز على المريخ والتعادل مع الهلال، بجانب الهزيمة على يد صن داونز في مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام المريخ السوداني، يوم الجمعة الموافق 18 مارس، بينما يواجه صن داونز منافسه الهلال السوداني 19 مارس، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة.

وفيما يلي ترتيب مجموعة الأهلي بعد الهزيمة أمام صن داونز

1-صن داونز 10 نقاط

2-الأهلي 4 نقاط

3-الهلال 4 نقاط

4-المريخ 4 نقاط

فرص تأهل الأهلي إلى ربع النهائي:

الأهلي بحاجة إلى الفوز في المباراتين المقبلتين على المريخ والهلال السوداني، وبذلك سيتأهل إلى الدور المقبل دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى لأن رصيده سيصل إلى 10 نقاط.

في حال تعادل الأهلي مع المريخ سيصل رصيده إلى 5 نقاط متساويا مع الفريق السوداني وفي هذه الحالة سينتظر للجولة الأخيرة وليس أمامه سوى الفوز على الهلال للتأهل حتى لو فاز الأخير على صن داونز في الجولة المقبلة وحينتها سيتأهل الأهلي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

أما إذا خسر الأهلي في مباراته المقبلة، ضد المريخ فليس أمامه سوى الفوز على الهلال في الجولة الأخيرة وخسارة المريخ على يد صن داونز ووقتها سيتفوق المارد الأحمر بفارق المواجهات المباشرة على المريخ وسيتأهل ثانيا خلف صن داونز.