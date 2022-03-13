سيناريوهات تأهل الأهلي إلى ربع نهائي أبطال إفريقيا.. بعد الهزيمة من صن داونز

الشارقة - اميمة ياسر - اشتعلت المنافسة بين الأهلي وفريقي المريخ والهلال السودانيين، على التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، بعد خسارة الفريق أمام مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي في لقاء الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى للبطولة الأفريقية.

ويملك الأهلي 4 سيناريوهات مختلفة تحسم التأهل للشياطين الحمر للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ونستعرضها في التقرير التالي.

السيناريو الأول: جمع 6 نقاط

يمكن لفريق الأهلي التأهل للدور ربع النهائي في حالة الفوز في المباراتين المقبلتين أمام الهلال والمريخ السودانيين، ليصل للنقطة العاشرة ويتأهل في المركز الثاني بغض النظر عن نتائج مباريات الهلال والمريخ أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

السيناريو الثاني: جمع 4 نقاط

يمكن للأهلي التأهل في حالة حصد 4 نقاط بالفوز في مباراة والتعادل في مباراة ليصل للنقطة الثامنة، وسيكون هذا في حالتين.

1- الفوز على الهلال والتعادل مع المريخ

التعادل مع المريخ والفوز على الهلال سيرفع الأهلي رصيده للنقطة الثامنة، مقابل 5 نقاط للمريخ السوداني و4 نقاط لصالح الهلال وكلاهما له مباراة مع صن داونز الجنوب أفريقي.

في حالة فوز المريخ على صن داونز سيرفع رصيده للنقطة الثامنة وهو نفس رصيد الأهلي، إلا أن التأهل سيكون في صالح الفريق الأحمر نظرًا للمواجهات المباشرة بالفوز في مباراة والتعادل في آخرى.

2- الفوز على المريخ والتعادل مع الهلال

في حالة فوز الأهلي على المريخ والتعادل مع الهلال سيكون رصيده 8 نقاط، ويكون التأهل في حالة سقوط الهلال أمام صن داونز بالخسارة أو التعادل ليصل رصيده إلى للنقطة الخامسة أو السادسة.

في حالة نجاح الهلال في الفوز على صن داونز، مثل فوز الأهلي مع المريخ، والتعادل في المباراة الأخيرة، سيكونان نفس الرصيد، وهو ما يلزم أن يكون التعادل سلبيًا ليتم حسم التأهل عبر فارق الأهداف والذي يتفوق فيها الأهلي حتى الآن.

السيناريو الثالث: جمع 3 نقاط

هو السيناريو الأصعب فيجب معه سقوط المريخ والهلال أمام صن داونز، ويكون بالفوز على الهلال السوداني فقط والخسارة من المريخ السوداني بنتيجة 4/3 على الأقل، أقل من هذا يخرج الأهلي من البطولة.

السيناريو الرابع: جمع نقطتين

يمكن للأهلي التأهل عبر جمع نقطتين فقط بالتعادل في المباراتين أمام الهلال والمريخ السودانيين، وسيتأهل الفريق حتى في حالة تعادل الفريقان أمام صن داونز.

في حالة تعادل الهلال والمريخ أمام صن داونز، سيكون رصيد الفرق الثلاثة هي 6 نقاط، ويتم اللجوء وقتها إلى المواجهات المباشرة بينهم.

وسيكون الترتيب في المواجهات المباشرة بتصدر الأهلي برصيد 6 نقاط مقابل 5 نقاط للمريخ و4 نقاط للهلال.

أما في حالة تعادل الهلال مع صن داونز وخسارة المريخ، سيتأهل الأهلي في حالة تعادله سلبيًا مع الهلال السوداني، واللجوء لفارق الأهداف التي يمكن أن يحسمها الأحمر لصالحه.