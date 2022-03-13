شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: طاهر مؤثر فى الأهلي وموسيماني مقتنع بقدراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن طاهر محمد طاهر صانع ألعاب النادى الأهلي حالياً ولاعب المقاولون السابق من أهم العناصر التى يعتمد عليها بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأحمر.

وقال عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، طاهر محمد طاهر شارك في أغلب مباريات الأهلي ولا توجد مباراة واحدة غاب عنها إلا بسبب الإصابة، وهذا يوضح مدى اقتناع بيتسو موسيماني بإمكانيات طاهر الفنية.

وعاد الأهلي لفصوله "البايخة" أفريقياً بعدما خسر من صن داونز بهدف نظيف خلال المباراة التى أقيمت عصر أمس، السبت، بملعب سوكر سيتي فى جوهانسبرج بالجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي للمرة الثانية من صن داونز بعدما فاز الأخير على الأهلي في القاهرة في الجولة الثالثة بهدف نظيف.. بهذه النتيجة يتوقف رصيد الأهلي عند 4 نقاط، فيما يرتفع رصيد صن داونز إلى 10 نقاط.

يواجه فريق الأهلى المريخ السودانى فى السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد الأهلى والسلام بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يمتلك 4 نقاط جمعها من الفوز على المريخ السودانى بالقاهرة 3/2 والتعادل مع الهلال بالسودان، والخسارة من صن داونز بالقاهرة وجنوب أفريقيا.