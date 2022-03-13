شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: هدفنا المنافسة على البطولات.. ونثق فى مساندة الجماهير للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أسامة نبيه، مدرب عام فريق الزمالك، سعادته بالتواجد مع الجهاز الفنى لفريق الزمالك واصفا اياه بـ"الجهاز الفنى المحترم"، حيث أتواجد وسط مجموعة عظيمة بقيادة فيريرا .

كما وجه نبيه الشكر لمرتضى منصور رئيس النادى، وأمير مرتضى المشرف على الكرة، لثقتهما به خلال الفترة الجارية مع الفريق الأبيض.

وأضاف نبيه خلال المؤتمر الصحفى لتقديم فيريرا ، أنه سيتم ترتيب الفريق لتقديم شىء يليق بالزمالك وجماهيره قائلا، "هنرتب البيت من الداخل واحنا قدها وهنعمل حاجة تليق بالزمالك وجماهيره"، خاصة أن هدفنا المنافسة بقوة على كل البطولات ، مضيفا أنه يثق فى الجماهير ومساندتهم للفريق .

ويعقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا اليوم لتقديم البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد وجهازه المعاون، حيث لم يتم تقديم المدرب فى مؤتمر صحفى منذ أن تم إعلان التعاقد معه.

وتعاقد الزمالك مع المدرب البرتغالي لمدة موسم ونصف الموسم لقيادة القلعة البيضاء خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذى تمت إقالته بسبب سوء النتائج والأداء.