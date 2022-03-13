شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكتب موسيمانى كلمة النهاية لرحلة أحمد عبد القادر مع الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت خسارة الاهلى من صن داونز بهدف دون رد بجنوب أفريقيا بمنافسات الجولة الرابعة من مجموعات دورى أبطال أفريقيا، لتزيد التكنهات حول مدى اقتناع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر بأحمد عبد القادر صانع ألعاب فريقه، إذ وضع المدرب اللاعب على دكة البدلاء مفضلاً الدفع بمحمد مجدى أفشة فى التشكيل الأساسى والذى ظهر بشكل بعيد تماماً عن مستواه الفنى والبدنى.

ويصر موسيمانى على استبدال أحمد عبد القادر فى الشوط الثانى من عمر المباريات الأخيرة لفريق الأهلى قبل وضعه على دكة البدلاء فى المباراة الأخيرة أمام صن داونز، فقد استبدل موسيمانى عبد القادر أيضاً فى الدقيقة 61 من عمر مباراة الهلال السودانى التى انتهت بالتعادل السلبى ومباراة صن دوانز بالقاهرة التى خسرها الفريق الأحمر بهدف دون رد وكذلك مباراة المريخ السودانى التى فاز بها الاهلى 3-2.

ولفت عبد القادر الأنظار خلال مباريات مع الأهلى فى الدورى وكأس العالم للأندية، إذ يمتلك اللاعب مهارات فنية رائعة، سواء على المستوى الجماعى من ناحية مشاركة زملائه من الجانب الهجومي، أو من خلال مهاراته الفنية على المستوى الفردى، ولكن تعامل موسيمانى بهذه الصورة قد يدفع اللاعب للرحيل عن القلعة الحمراء بحثاً عن المشاركة بشكل أساسى.

وبفضل مستواه المميز فى لقاء الهلال السعودى وتسجيله هدفا رائعا ساهم به فى حصد الأهلى البرونزية العالمية، بدأ عبد القادر يدخل حسابات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى قبل مباراتى السنغال ويحلم باستمرار المشاركة مع المارد الأحمر لاقتحام قائمة البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر لهاتين المباراتين الحاسمتين.

عبد القادر يجيد اللعب فى عدة مراكز، منها صانع الألعاب والجناح والمهاجم الصريح، ويمنح موسيمانى حلولا هجومية رائعة، ليصبح ظاهرة الأهلى الجديدة المتوقع لها مزيداً من التوهج فى السنوات المقبلة

الأهلى بحث كثيراً عن بديل لمحمد مجدى أفشة لاعب الفريق الذى تراجع مستواه بشكل واضح الفترة الماضية، حتى تألق أحمد عبد القادر قبل أن يصر موسيمانى على استبداله فى المباريات وعدم منحة ميزة لعب المباريات الكاملة بشكل يساهم فى زيادة تألقه وإحرازه أهدافا مؤثرة للمارد الأحمر.