شكرا لقرائتكم خبر عن موقف الزمالك من التعاقد مع كينو.. بديل فى الصورة وأزمة مُحتملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر لليوم السابع أن البرازيلي كينو، نجم بيراميدز السابق وأتلتيكو مينيرو البرازيلي الحالي، واحد من أهم اللاعبين المعروضين لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبعد رفع إيقاف القيد عن فريق الزمالك.

وأكد مصدر مُطلع داخل نادى الزمالك أن كينو معروض بالفعل على النادى ويتم حالياً مشاهدة مباريات له للوقوف على مستواه ووضعه فى مقارنة مع لاعبين أجانب آخرين فى نفس مركزه معروضين أيضاً لاختيار الأفضل، كاشفاً أن هناك لاعبا أفريقيا يلعب في أوروبا دخل الصورة بقوة مع كينو بعدما نال اللاعب استحسان من جانب الإدارة الفنية بالنادي.

وأشار المصدر إلى أن العائق أمام التعاقد مع كينو سيكون القيمة المادية الموضوعة من ناديه البرازيلي لبيعه، خاصة أنه ليس لاعباً حراً وعقده لا يزال ممتداً مع ناديه، وبالتالي سيكون لأتليتكو مينيرو الكلمة الفاصلة فى تحديد مستقبل اللاعب خاصة بعد تلقى الجناح المتألق أكثر من عرض خليجى خلال الفترة الماضية.

وأبدى جوزفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، اقتناعاً كبيراً بكينو، خاصة أنه يعرفه وسبق وأن شاهد له العديد من المباريات ولكنه فى الوقت ذاته طلب من مُحلل الأداء اعداد تقرير عن مستواه الحالي قبل اتخاذ قراراً نهائياً بشأنه.

وكان كينو قد رحل عن صفوف بيراميدز إلى فريق أتلتيكو مينيرو في صيف 2020، في صفقة وصلت قيمتها إلى أكثر من مليوني دولار، وساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري البرازيلي الموسم الجارى، بعدما سجل هدفين في مباراة التتويج ضد فريق باهيا، وخاض كينو 33 مباراة مع فريق بيراميدز في مختلف المسابقات، نجح في تسجيل 10 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة، بعد ضمه من صفوف فريق بالميراس مقابل 8 ملايين دولار في صيف عام 2018.