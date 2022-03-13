شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس منح أيمن حفنى الفرصة فى وداع المجموعات لتجهيزه للفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالي فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، منح الفرصة لأيمن حفنى صانع ألعاب الفريق، خلال المباراتين المقبلتين أمام بترو أتلتيكو وساجرادا، فى ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، من أجل تجهيز اللاعب خلال الفترة المقبلة، بعدما أعلن المستشار مرتضي منصور، رئيس نادى الزمالك، عدم التجديد لكل من المغربي أشرف بن شرقي ومواطنه محمد اوناجم وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد لاعبي الفريق الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.

وقرر رئيس النادي عرض سيف الدين الجزيري للبيع، وتوقيع غرامة مالية على محمود علاء 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير، وإيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم، والاعتماد على بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدورى.

وتشهد قائمة الزمالك الحالية تواجد بعض اللاعبين الذين تدربوا تحت قيادة فيريرا في ولايته الأولى، فى مقدمتهم محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمد عبد الشافى وطارق حامد وأيمن حفنى.

بالنسبة لأيمن حفنى تحديدا فإن أفضل فتراته الفنية مع الزمالك، كانت تحت قيادة فيريرا، حيث كان اللاعب هو العقل المفكر للفريق وقتها، وأحد أسباب الفوز ببطولتى الدورى والكأس، لكن فى الوقت الحالي فإن أيمن حفني لم يعد له دور فى الفريق على المستوى الفنى واقترب من إعلان اعتزاله نهاية الموسم وفقا للأنباء التي ترددت قبل عودة فيريرا، فهل تشهد الفترة المقبلة عودة الحياة الكروية لأيمن حفني عقب عودة فيريرا لقيادة الزمالك وينجح العراف البرتغالي فى استخراج طاقة أيمن حفني من جديد.

وودع الزمالك بطولة دورى أبطال أفريقيا من مرحلة المجموعات للموسم الثانى على التوالي، وذلك بعد فوز بترو أتلتيكو الأنجولي على مواطنه ساجرادا أسبيرانسا بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، السبت، على ملعب 11 نوفمبر فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وخسر الزمالك أمام الوداد 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين بالقاهرة، ليتعقد موقف القلعة البيضاء فى المجموعة، قبل الخروج بشكل رسمي، بعد احتلال المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما يتصدر بترو أتلتيكو الأنجولى المجموعة برصيد 10 نقاط، ويأتي الوداد المغربى في المركز الثانى برصيد 9 نقاط، وتذيل ساجرادا المجموعة ليودع البطولة برفقة الزمالك قبل جولتين على النهاية.