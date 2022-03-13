شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: فيريرا يتقاضى 107 آلاف دولار شهريا.. و3 أشهر شرطا جزائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، كواليس عقد البرتغالي فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، وقال أمير مرتضى، على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمقر القلعة البيضاء اليوم لتقديم المدرب البرتغالي، قيمة الراتب الشهرى 107 آلاف دولار للجهاز بالكامل، وقيمة فيريرا أكبر من ذلك بكثير، لكنه لم يطلب فلوس ولا ليه شهور.

وأضاف أمير مرتضى، يوجد شرط جزائى من الموسم المقبل 3 أشهر، والعقد طبيعي ولا يوجد به أى أمر غريب وبسيط جدا.

ويعقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا اليوم لتقديم البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد وجهازه المعاون، حيث لم يتم تقديم المدرب فى مؤتمر صحفى منذ أن تم إعلان التعاقد معه.

وتعاقد الزمالك مع المدرب البرتغالي لمدة موسم ونصف الموسم لقيادة القلعة البيضاء خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذى تمت إقالته بسبب سوء النتائج والأداء.

وخسر الزمالك من الوداد المغربى، فى أول مباراة للفريق تحت قيادة جوسفالدو فيريرا بهدف دون مقابل فى اللقاء الذى جمعهما أمس الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الرابعة لدور المجموعات، ليتجمد رصيده عند نقطتين، ويقترب من توديع البطولة بشكل رسمى، بينما ارتفع رصيد الفريق المغربى إلى 9 نقاط فى صدارة المجموعة.