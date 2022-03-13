شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك بدورى أبطال أفريقيا فى آخر 10 سنوات.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع الزمالك بطولة دورى أبطال أفريقيا من مرحلة المجموعات للموسم الثانى على التوالي، وذلك بعد فوز بترو أتلتيكو الأنجولي على مواطنه ساجرادا أسبيرانسا بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، السبت، على ملعب 11 نوفمبر فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وخسر الزمالك أمام الوداد 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين بالقاهرة، ليتعقد موقف القلعة البيضاء فى المجموعة، قبل الخروج بشكل رسمي، بعد احتلال المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما يتصدر بترو أتلتيكو الأنجولى المجموعة برصيد 10 نقاط، ويأتي الوداد المغربى في المركز الثانى برصيد 9 نقاط، وتذيل ساجرادا المجموعة ليودع البطولة برفقة الزمالك قبل جولتين على النهاية.

وفشل الزمالك فى التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا منذ 2002 عندما حقق اللقب الخامس في تاريخه، وتأهل بعدها للمباراة النهائية مرتين فقط في 2016 وخسر أمام صن داونز، و2020 وخسر امام الأهلي.

وجاء مشوار الزمالك في دوري أبطال أفريقيا بآخر 10 سنوات كالتالي..