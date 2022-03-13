شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينعى الراحلة أنيسة حسونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة النادى الأهلى الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق، بعد رحيلها، اليوم الأحد، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

وقال مجلس النادى الأهلى فى نعيه، "مجلس إدارة الأهلى ينعون ببالغ الحزن والأسى الدكتورة أنيسة حسونة عضو مجلس أمناء مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، والتي وافتها المنية اليوم.. داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفيت قبل قليل الدكتورة أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب السابقة، بعد صراع مع مرض السرطان، وكان تم تكريم الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق، في احتفالية المرأة المصرية، من قبل السيدة انتصار السيسى.

وأكدت "أنيسة حسونة"، فى حوار لها منذ ايام قبل وفاتها أن المرأة تشهد عصرها الذهبى في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يسعى إلى تمكينها في كافة القطاعات، لافتة إلى أن أكثر ما أسعدها هو جلوس المرأة على منصة القضاء كونها كانت تطالب بذلك، وتابعت:"مكنتش مصدقة أن هناك يوم سيأتى وتجلس المرأة على منصة القضاء"، لافتة إلى ضرورة تدريب الرجال على حقوق المرأة.