شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش ينعى الراحل منير حجازى بعدما وافته المنية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادى طلائع الجيش بياناً رسمياً نعى خلاله الراحل العميد منير حجازى أحد أهم مؤسسى النادى والذى وافته المنية صباح اليوم الأحد.

وجاء نص البيان كالتالى: "ينعى مجلس إدارة نادى طلائع الجيش العميد منير حجازى أحد أهم مؤسسى نادى الطلائع وصاحب إنجاز صعود الفريق للدوري الممتاز من خلال توليه مسئولية تدريب الفريق وكذلك فهو المدير الفني السابق للمنتخب العسكرى لكرة القدم".

وأضاف البيان، "الجهاز الادارى والجهاز الفني ولاعبى الفريق والعاملين بالنادى يتقدمون بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد داعين المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان".