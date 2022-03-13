شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: فيريرا شبعان كورة وفلوس.. وتعاقده مع الزمالك موسما ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن تأجيل مؤتمر تقديم البرتغالى فيريرا جاء لأنه كان هناك أمل بوجود فرصة للزمالك للصعود للدور التالى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، لكن عندما يحصل الفريق على نقطتين فقط يكون تقييمه "ض . ج" أى ضعيف جدا.

وأضاف منصور، خلال مؤتمر تقديم فيريرا الذى يعقد الآن بمقر النادى، أنه لم ير المدير الفنى الجديد منذ وصوله القاهرة، واليوم هو أول مرة يشاهده فيها منذ عودته لمصر، ردا على من يرددون أنه "أى مرتضى" يتدخل فى التشكيل.

وتطرق رئيس الزمالك إلى أسامة نبيه مدرب عام الفريق، موجها الشكر له لأنه ابن النادي الحقيقي، ووقف وقت الشدة مع الفريق، وله مستحقات وأموال قديمة لم يحصل عليها.

وأشار مرتضى إلى أن مدة تعاقد فيراير مع الزمالك موسما ونصف، موضحا أنه رجل مليونير "شبعان كورة وفلوس"، ولم يأت إلى الزمالك لسبب مرتضى منصور أو أمير أو أحمد مرتضى، بل حبا فى الزمالك وجماهيره.

ويعقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا اليوم لتقديم البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد وجهازه المعاون، حيث لم يتم تقديم المدرب فى مؤتمر صحفى منذ أن تم إعلان التعاقد معه.

وتعاقد الزمالك مع المدرب البرتغالي لمدة موسم ونصف الموسم لقيادة القلعة البيضاء خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذى تمت إقالته بسبب سوء النتائج والأداء.