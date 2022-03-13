شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يرحب بسيف الجزيري بعد قرار الزمالك: "قضى معنا فترة مميزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، أنه من المبكر الحديث عن رحيل سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك فى الوقت الحالي، رغم قرار الإدارة بعرض اللاعب للبيع.

وقال عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365"، من المبكر الحديث عن رحيل سيف الجزيرى عن الزمالك حالياً، ولكن بلا شك المقاولون يرحب باللاعب فى أى وقت، خاصة أنه قضى فترة مميزة بالنادى وكان من أبرز هدافى الفريق.

من جهته أكد حازم فتوح، وكيل أعمال سيف الدين الجزيري، مهاجم فريق الزمالك، أن الأخير مرتبط بعقده مع الفريق حتى 2024. وقال فتوح، فى تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم"، "الجزيرى لا يرغب فى الرحيل عن الزمالك والأولوية لديه فى الاستمرار مع الفريق".

وأضاف، "الجزيري لديه عرض إماراتي من أحد الأندية الكبيرة هناك، واللاعب موجود مع منتخب تونس قبل انتقاله للزمالك من الأساس".

وكانت الساعات الماضية قد شهدت جدلا واسعا بعد قرارات مرتضى منصور، الذي أعلن عدم التجديد لبعض اللاعبين، من بينهم طارق حامد ومحمد أبو جبل وأشرف بن شرقي، فيما قرر عرض الدولي التونسي سيف الدين الجزيري للبيع، على الرغم من أنه لم يبدأ مباراة الأمس، وكان خارج التشكيل ودفع به البرتغالي جوسفالدو فيريرا خلال الشوط الثاني.