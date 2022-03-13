شكرا لقرائتكم خبر عن سيتى كلوب يستضيف العاملين بمطار وشركة مصر للطيران بأسوان لقضاء يوم ترفيهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استضاف نادى سيتى كلوب فرع أسوان ، العاملين بالمطار وشركة مصر للطيران فى أسوان، وأسرهم لقضاء يوم ترفيهى، وممارسة عدد من الرياضات داخل مقر نادى سيتى كلوب، وأعربوا عن سعادتهم الغامرة بالإستقبال والأجواء والألعاب والمسابقات الترفيهية داخل النادى.

وتسعى أندية سيتى كلوب لتقديم خدمات مميزة لأعضاء وأسر أندية سيتى كلوب وغيرهم، بمختلف محافظات الجمهورية، حرصا على عودة الأجواء الأسرية والعلاقات العائلية فى ظل ضغوط العمل وانشغال أفراد الأسرة بمهامهم اليومية.

كما تهدف أندية سيتى كلوب إلى تأسيس مجتمعات جديدة تلبي احتياجات كل أفراد الأسرة، لذا لا يتوقف دورها عند النشاط الرياضى فقط، ولكن يمتد إلى النشاط المجتمعى والعائلى أيضا لتفعيل دور الأسرة وعودة الترابط بين أفرادها فى ظل الإيقاع السريع للحياة والتطور التكنولوجى.