شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات × 72 ساعة.. الأهلي والزمالك وجها لوجه للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، يلتقى فريق كرة الطائرة بالأهلى مع الزمالك فى ختام الدور قبل النهائى من الدورى الممتاز للرجال للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة القناة بالإسماعيلية.

وتٌعد قمة اليوم هى الثالثة التي يلتقى فيها القطبان خلال 72 ساعة فقط بمختلف الألعاب الجماعية، حيث التقى الأهلى مع الزمالك فى كرة اليد والسلة ثم الطائرة.

البداية كانت أمس الأول، الجمعة، أى منذ 48 ساعة حيث فاز فريق كرة اليد بالزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 34/28 فى المباراة التى جمعتهما فى ختام الدورة المجمعة الأولى بالمرحلة النهائية من دورى محترفى اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، وارتفع رصيد الزمالك إلى 10 نقاط بينما وصل الأهلى للنقطة 8 ونصف.



سلة الاهلى و الزمالك

المواجهة الثانية كانت أمس، السبت، حينما التقى الأهلى مع الزمالك فى نصف نهائي كأس مصر، وكانت النتيجة للأهلى الذى تغلب على الزمالك بفارق 10 نقاط 77/67 ، ليصعد إلى نهائى البطولة ويطيح بالأبيض ليلتقى مع الجيش فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

المواجهة الثالثة المنتظر أن تجمع الأهلى مع الزمالك تقام فى الثامنة و النصف من مساء اليوم ، في قبل نهائي بطولة الدورى ، لتكون ثالث اللقاءات التي تجمع الأهلى مع الزمالك خلال 72 ساعة فقط .