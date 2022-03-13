شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع زياد إيهاب حارس فريق 2003 بالأهلي إثر سقوطه من البلكونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، زياد ايهاب حارس مرمى فريق 2003 بالنادي الأهلي، إثر سقوطه من "بلكونة" منزله بحى عين شمس.

ويُعد زياد إيهاب من الحُراس المُتميزين فى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ويشارك مع فريقه بشكل مُنتظم، كما أنه من اللاعبين المُلتزمين داخل الملعب وخارجه.

وأثار خبر وفاة الحارس الناشئ صدمة كبرى فى النادي الأهلي حُزناً على اللاعب.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2003 بالأهلي سيد غريب مديرًا فنيًا ومحمد ماهر مدربًا مساعدًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد إداري الفريق ومحمد إمام طبيب الفريق وطه محمد مخطط الأحمال.