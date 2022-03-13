شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. تغيير حكم مباراة الطلائع وحلوان العام وإسنادها لـ ناجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تغيير حكم مباراة طلائع الجيش وحلون العام فى دور الـ32 بكأس مصر، والمقرر لها الثالثة عصر اليوم، وأسندت اللجنة المباراة للحكم أحمد ناجى بدلا من أحمد حامد فهيم.

جاء التغيير بسبب عدم حصول الحكم أحمد حامد فهيم على رخصة حكم الفار ولكن حكم مساعد فار فقط، وهو ما يهدد المباراة بالإعادة حال إقامتها، لذا تم إسناد اللقاء للحكم أحمد ناجى بدلا من أحمد حامد فهيم.

ونشر الخليج 365 خبرا منذ قليل بعنوان، لجنة الحكام تدرس تغيير حكم مباراة الطلائع وحلوان العام بسبب "رخصة الفار"، قبل أن يتم تغيير الحكم بالفعل.



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وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات اليوم الأحد فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، واختارت اللجنة الحكم أحمد حامد فهيم لمباراة طلائع الجيش وحلوان العام ، ويعاونه ويعاونه كلا من وليد الشيخ مساعد أول وعلي علاء مساعد ثاني وسامح حسين حكما رابعا ومحمود ناجي حكم فيديو واحمد لطفي حكم فيديو مساعد.

كما اختارت اللجنة الحكم محمد سلامة "ميدو" لمباراة غزل المحلة وايسترن كومبانى، ويعاونه كلا من احمد رشدي مساعد أول واحمد عادل عبدالفتاح مساعد ثاني وجلال احمد حكما رابعا ومحمد عبدالعزيز حكم فيديو ومحمد الشناوي حكم فيديو وسامي.