شكرا لقرائتكم خبر عن "الميس باص" محور جلسة عتاب موسيمانى لنجوم الأهلى بعد هزيمة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى ، جلسة مع لاعبيه فى غرفة خلع الملابس عقب الهزيمة من صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون رد، شهدت عتاب من المدير الفنى للاعبين بسبب سوء التمرير الذى كان عنوان أداء أغلب لاعبيه.

موسيمانى عاتب نجوم الاهلى بسبب غياب التركيز خلال المباراة، لاسيما فى الشوط الأول، ما أفقد الفريق فرصة خطف ثلاث نقاط غالية، وأكد موسيمانى أنه لن يقبل بتكرار حالة عدم التركيز وسوء التمرير التى ظهروا عليها مجدداً، لاسيما أن مباراة المريخ والهلال المقبلتين فى غاية الصعوبة والخطأ فيها قد يكلف الفريق توديع بطولة كبرى.

وخسر الأهلي للمرة الثانية من صن داونز بعدما فاز الأخير على الأهلي فى القاهرة فى الجولة الثالثة بهدف نظيف، بهذه النتيجة يتوقف رصيد الأهلي عند 4 نقاط فيما يرتفع رصيد صن داونز إلى 10 نقاط.

وبذلك يتعقّد موقف الأهلي _حامل اللقب فى آخر موسمين_ فى دور المجموعات قبل جولتين من نهاية هذا الدور أمام المريخ والهلال بطلا السودان، فشل الأهلي فى تقديم عرض قوى أمام الفريق الجنوب أفريقي وخسر منه للمرة الثانية في دور المجموعات.

عاب على الأهلي تراجع مستوى معظم لاعبيه فقد فشلوا على مدار الـ90 دقيقة في زيارة شباك صاحب الأرض رغم أن الأخير تراجع أدائه في بعض فترات المباراة، وأنقذ محمد الشناوي عدة فرص مُحققة للفريق الجنوب أفريقى.