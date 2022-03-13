شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الإسماعيلى يتحدث عن كواليس تألق محمد فوزى فى موقعة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سيد توفيق، مدرب حراس مرمي الإسماعيلي، عن سعادته بحصد فريقه تذكرة العبور لدور الـ 16 من بطولة كأس مصر بعد إقصاء بتروجت. وقال فى تصريحات للموقع الرسمى للاسماعيلى، "نحمد الله عز وجل على هذا التأهل، فالفريق كان فى حاجة ماسة وضرورية لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل عودة الثقة بشكل تدريجي للاعبين".

وأضاف مدرب حراس الدراويش، "بالتأكيد كنا نتدرب على ركلات الترجيح تحسبا للجوء إليها وهو ما حدث بالفعل، الفترة الحالية صعبة للغاية وتحتاج لتكاتف الجميع من أجل عبور تلك الكبوة وعودة الفريق لمكانته ووضعه الطبيعي بين أندية الكبار “.

وتابع، "مستوى الحراس الأربعة في تصاعد مستمر، محمد فوزي وباقى الحراس يقدمون أفضل ما لديهم في التدريبات لذلك أدائهم في تطور دائم “.

واستطاع محمد فوزي أن يقود فريقه للتأهل إلي ثمن نهائي كأس مصر بعدما نجح في التصدي لركلتي جزاء ليفوز الدراويش بنتيجة 5 / 4 عقب التعادل السلبي في الأشواط الأصلية والإضافية.