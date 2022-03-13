شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلى فى دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة من صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على الجولة الرابعة في المجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد مباراة الأهلي وصن داونز التى خسرها المارد الاحمر بهدف دون رد فى جنوب أفريقيا.

وباتت هذه هي المرة الثانية التي يخسر فيها الأهلي من صن داونز، بعدما خسر مباراة الذهاب بنفس النتيجة، وهو ما يصعب موقفه في المجموعة الأولى.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 - صن داونز.. 10 نقاط

2 - الأهلي.. 4 نقاط

3 - الهلال.. 4 نقاط

4 - المريخ.. 4 نقاط

الأهلى يواجه المريخ وصن دوانز يلاقى الهلال بالجولة القادمة

وستزداد الإثارة، الجمعة المقبلة، حين يواجه فريق الأهلي نظيره المريخ، في الجولة الخامسة، في نفس الوقت الذي يلتقي فيه فريق الهلال مع صن داونز.