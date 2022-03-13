شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يواصل برنامجه التأهيلي للتعافى من الصليبي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أكرم توفيق ، ظهير أيمن النادي الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام خلال أدائه التدريبات التأهيلية لاستكمال برنامجه للتعافى من إصابة الرباط الصليبي.



اكرم توفيق (1)

وأجرى أكرم توفيق جراحة الرابط الصليبى فى 28 يناير الماضى بعدما تعرض لإصابة مع منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة.

من ناحية أخرى، يدرس مسئولو النادى الاهلى رفع اسمى ثنائى الفريق أكرم توفيق وعمار حمدى من قائمة المارد الأحمر للموسم المقبل، بسبب إصابة الرباط الصليبى التى تعرض لها الثنائى مؤخراً.

ويتشاور مسئولو الأهلى فى رفع الثنائى أكرم توفيق وعمار من القائمة فى الصيف لأن إصابتهما تحتاج قرابة التسعة أشهر حتى يعودا للمباريات أى أنهما سيكونا خارج حسابات الجهاز الفنى حتى نوفمبر المقبل على أقل تقدير.

وسيُحدد التقرير الخاص بثنائى الأهلى موقفهما من القيد فى قائمة الفريق خلال الصيف المقبل لاسيما وأن هناك إتجاهاً لعدم قيدهما فى الصيف وتأجيل هذا الأمر لإنتقالات يناير حتى يكتمل شفاؤهما بشكل تام.