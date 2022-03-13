شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار المصري فى كأس الكونفدرالية قبل مواجهة أوتوهو الكونغولي والان مع تفاصيل الخبر
ويحتل النادي المصري المركز الثاني فى مجموعته برصيد 4 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر برصيد 6 نقاط، بينما يحتل أوتوهو المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وفي المركز الأخير يأتي فريق القطن الكاميروني برصيد نقطتين، وحصل النادي المصري على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لدعم الفريق البورسعيدي خلال اللقاء المرتقب.
وخاض المصري 7 مباريات في كأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية، فاز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر في مباراتين، وجاء مشوار المصري في البطولة كالتالي:
المصري وسلطات الموارد الأوغندي
ـ تعادل الفريقين 0/0 في مباراة الذهاب
ـ فوز المصري 1/0 في مباراة الإيابالدور التمهيدي الثاني
المصري وريفرز يونايتد
ـ هزيمة المصري 2/1 في مباراة الذهاب
ـ فوز المصري 1/0 في مباراة الإيابفي دور المجموعات
ـ التعادل مع القطن 0/0 في الكاميرون
ـ الفوز على مازيمبي 2/0 في الأسكندرية
ـ الخسارة من أوتوهو 1/0 في الكونغو