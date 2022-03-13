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مشوار المصري فى كأس الكونفدرالية قبل مواجهة أوتوهو الكونغولي

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القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق المصري نظيره أوتوهو الكونغولي، فى المباراة التي تجمع الفريقين فى السادسة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشرة، خلال اللقاء الذي يقام على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويسعى المصري لفض الاشتباك على المركز الثاني بالمجموعة فى انتظار نتيجة مباراة مازيمبي والقطن الكاميروني.

 

ويحتل النادي المصري المركز الثاني فى مجموعته برصيد 4 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر برصيد 6 نقاط، بينما يحتل أوتوهو المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وفي المركز الأخير يأتي فريق القطن الكاميروني برصيد نقطتين، وحصل النادي المصري على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لدعم الفريق البورسعيدي خلال اللقاء المرتقب.

 

وخاض المصري 7 مباريات في كأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية، فاز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر في مباراتين، وجاء مشوار المصري في البطولة كالتالي:

الدور التمهيدي الأول

المصري وسلطات الموارد الأوغندي

ـ تعادل الفريقين 0/0 في مباراة الذهاب

ـ فوز المصري 1/0 في مباراة الإياب

الدور التمهيدي الثاني

المصري وريفرز يونايتد

ـ هزيمة المصري 2/1 في مباراة الذهاب

ـ فوز المصري 1/0 في مباراة الإياب

في دور المجموعات

ـ التعادل مع القطن 0/0 في الكاميرون

ـ الفوز على مازيمبي 2/0 في الأسكندرية

ـ الخسارة من أوتوهو 1/0 في الكونغو

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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